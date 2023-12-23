Исследователи сообщают: послеобеденная усталость ухудшает навыки вождения "жаворонков"

Исследование, опубликованное в International Journal of Human Factors and Ergonomics (IJHFE), выявило, что любители ранних пробуждений, называемые "жаворонками", становятся источником опасности на дорогах из-за послеобеденной усталости.

В эксперименте с участием 12 мужчин-жаворонков выяснилось, что послеобеденная сонливость значительно снижает скорость реакции и бдительность водителей во второй половине дня. Ученые предполагают, что эти эффекты связаны с естественным суточным ритмом организма ранних подъемщиков. Отмечено, что важно учитывать хронотип и время суток при разработке моделей поведения водителей для повышения безопасности дорожного движения, сообщает Газета.Ру.