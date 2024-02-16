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В Карелии ищут сбежавшего с места ДТП водителя фургона скорой помощи
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:21

В Карелии ищут сбежавшего с места ДТП водителя фургона скорой помощи

В республики Карелия в районе посёлка Заозерный обнаружили микроавтобус скорой помощи, съехавший с трассы и попавший под мост.

Инцидент датируется 15 февраля. Предположительно, водитель фургона скорой помощи не справился с управлением и съехал за пределы проезжей части. Вместо того, чтобы вызвать соотвествующие службы, водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Также не сообщается, были ли пассажиры внутри фургона в момент аварии. Что касается виновного, то его личные данные устанавливаются. Об истинных причинах аварии пока ничего не известно.

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