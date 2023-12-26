Лица с правами категории "B" смогут арендовать мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы

Принятый закон также утверждает, что для управления арендными самоходными машинами подходят права категорий "C" и "D". Правительство может установить правила аренды таких машин.
Для управления самоходными машинами категории "A1" также подойдут права категорий "A" и "B1". Это включает мототранспорт, не предназначенный для движения по общим дорогам или имеющий скорость до 50 км/ч. Ранее нужны были специальные удостоверения.
В сентябре 2022 года президент Путин поддержал упрощение получения прав на управление снегоходами, и в августе премьер-министр Мишустин поручил исследовать упрощение сдачи на права для вождения вездеходов и снегоходов в турпоездках до 10 октября 2022 года, сообщает ТАСС.
Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги
В ходе уникальной операции в Турине итальянскими хирургами восстановлена подвижность парализованной руки 55-летнего медработника, пострадавшего в ДТП и подвергшегося ампутации части левой ноги.
Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов
Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости
Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости - наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит.
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.