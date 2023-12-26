Лица с правами категории "B" смогут арендовать мотовездеходы, квадроциклы и снегоходы

Принятый закон также утверждает, что для управления арендными самоходными машинами подходят права категорий "C" и "D". Правительство может установить правила аренды таких машин.

Для управления самоходными машинами категории "A1" также подойдут права категорий "A" и "B1". Это включает мототранспорт, не предназначенный для движения по общим дорогам или имеющий скорость до 50 км/ч. Ранее нужны были специальные удостоверения.

В сентябре 2022 года президент Путин поддержал упрощение получения прав на управление снегоходами, и в августе премьер-министр Мишустин поручил исследовать упрощение сдачи на права для вождения вездеходов и снегоходов в турпоездках до 10 октября 2022 года, сообщает ТАСС.