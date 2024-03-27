Врач Мясников предупредил россиян о вреде сладких газированных напитков

Терапевт и телеведущий Александр Мясников указал на связь между употреблением сладких газированных напитков и развитием остеопороза. Врач отметил, что дети, употребляющие много сладостей и газированных напитков, могут столкнуться с проблемой недостаточного роста костной массы, что в будущем может привести к ускоренному разрушению костей взрослого возраста.

Хотя прямая связь между напитками и разрушением костей не установлена, Мясников подчеркнул, что употребление таких напитков ведет к риску развития остеопороза у женщин в постменопаузальном возрасте. Врач призвал к осознанному подходу к питанию и ограничению потребления сладких газированных напитков, особенно в детском возрасте, для поддержания здоровья костей, сообщает МедЗдрав.Инфо.