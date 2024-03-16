Врачи изложили факторы, вызывающие ночные походы в туалет для мочеиспускания

Несмотря на то, что ночные походы в туалет часто связаны с доброкачественной гиперплазией предстательной железы у мужчин старше 70 лет, проблема также становится актуальной для молодых людей из-за современного ритма жизни.
Врачи отмечают, что неправильный питьевой режим, особенно употребление больших объемов жидкости перед сном, может способствовать этому явлению. Дополнительные факторы, такие как курение, употребление алкоголя, малоподвижность и различные заболевания, также могут увеличить частоту ночного мочеиспускания. Недавнее исследование также указывает на связь между длительным пребыванием перед экранами и повышенным риском ночных пробуждений для похода в туалет, сообщает Газета.Ру.
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