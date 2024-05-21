Эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что чайный гриб (комбуча) — это ферментированный напиток, производимый с помощью симбиоза дрожжей и бактерий, с добавлением чая и сахара.
Несмотря на его популярность и приписываемые ему лечебные свойства, такие как противовоспалительное и антиоксидантное действия, научных доказательств полезного воздействия на человека нет.
Основные исследования проводились только на животных.
Однако, согласно методическим рекомендациям Гарвардского университета, комбуча содержит множество пробиотиков, которые могут положительно влиять на кишечник, помогая устранять дисбактериоз и предотвращать кишечные инфекции, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Simon A. Eugster (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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