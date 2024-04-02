Врач Провоторова рассказала, какие напитки предпочтительнее для здоровья

Врач Маргарита Провоторова, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, выделила важность выбора напитков для здоровья. При отжиме сока из моркови рекомендуется добавить сливки или оливковое масло для лучшего усвоения каротина. Врач также отметила, что смузи более предпочтительны для организма, так как сохраняют овощную и фруктовую клетчатку.
Провоторова предложила приготовление напитков из томата, огурца и сладкого перца, обогащенных витамином С и ликопином. Ликопин обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить образование сгустков крови и снижают риск инсульта, сообщает Вечерняя Москва.
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