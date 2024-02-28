Дрифтер был арестован за катание на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Молодой человек во время езды высунулся из окна личного автомобиля марки Hyundai Solaris и начал громко материться. За подобное мелкое хулиганство он был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Обвиняемый признал вину в суде.
Ранее были пойманы ещё двое мужчин, которые катались на Дворцовой площади на автомобилях. Они тоже были привлечены в связи с административным правонарушением за катание на площади города. Один гражданин сидел за рулём авто, взятого в аренду, другой одолжил транспорт у родителей.
Приднестровье обратилась к России за помощью
Ранее президент республики Вадим Красносельский объявил о создании флота боевых БПЛА.
ЕС считает, что пришло время распределить прибыль от активов РФ
Мнение лидеров уже озвучили в западных СМИ.
В российских кинотеатрах впервые покажут отреставрированную копию "Бриллиантовой руки"
В России покажут на большом экране отреставрированные копии советских хитов: "Любовь и Голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".
В МХАТе им. Чехова покажут премьеру спектакля по роману "Голод" Кнута Гамсуна
В МХАТе им. Чехова сыграют спектакль по роману известного норвежского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Кнута Гамсуна. Режиссёром выступит Елизавета Бондарь.