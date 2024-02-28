Дрифтер был арестован за катание на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Молодой человек во время езды высунулся из окна личного автомобиля марки Hyundai Solaris и начал громко материться. За подобное мелкое хулиганство он был привлечён к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. Обвиняемый признал вину в суде.

Ранее были пойманы ещё двое мужчин, которые катались на Дворцовой площади на автомобилях. Они тоже были привлечены в связи с административным правонарушением за катание на площади города. Один гражданин сидел за рулём авто, взятого в аренду, другой одолжил транспорт у родителей.