Минобороны с помощью удара из РСЗО "Торнадо" ликвидировали группу боевиков из 50-ти человек, которая выдвинулась для эвакуации раненых и убитых боевиков ВСУ в районе села Козинка, которые в ночь на 15 марта на границе Белгородчины делали очередную попытку прорыва.

Диверсанты высадились на двух вертолетах Ми-8 в районе села Козинка. Группа пыталась закрепиться на окраине села Козинка. В неё входили наёмники и боевики сил специальных операций, сообщает Минобороны. Российские силы Минобороны и пограничных войск ФСБ отбили атаки.

"В настоящее время контроль над населённым пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее, 14 марта также была безуспешная попытка прорыва через границу боевиков ВСУ. В результате боя диверсанты потеряли 195 боевиков, пять танков и четыре БТР.

Всего за период с 12 по 14 марта ВСУ потеряли до 1,5 тыс. человек личного состава после безуспешных прорыва на территорию России в Белгородской и Курской областях, по данным российского военного ведомства.











