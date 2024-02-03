Врач Бузунов поделился своим мнением о кошмарах

Роман Бузунов, врач-сомнолог и доктор медицинских наук утверждает, что разнообразие сюжетов в кошмарных снах является нормой. Он отметил, что кошмары, содержащие опасность гибели или получение тяжелых травм, обычно вызываются психотравмирующими ситуациями и информационным неврозом.

Специалист объяснил, что разнообразие сюжетов кошмаров позволяет мозгу обрабатывать информацию, принимать решения и разбираться с возможными психотравмирующими ситуациями. В случае, если кошмары прекращаются после однократного сновидения, это считается нормой, так как мозг успешно справился с ними.

Однако, сомнолог подчеркнул, что при навязчивых кошмарах, в которых повторяется одна и та же ситуация, рекомендуется обратиться к специалистам для получения помощи, сообщает RT.