Врач Бузунов поделился своим мнением о кошмарах

Роман Бузунов, врач-сомнолог и доктор медицинских наук утверждает, что разнообразие сюжетов в кошмарных снах является нормой. Он отметил, что кошмары, содержащие опасность гибели или получение тяжелых травм, обычно вызываются психотравмирующими ситуациями и информационным неврозом.
Специалист объяснил, что разнообразие сюжетов кошмаров позволяет мозгу обрабатывать информацию, принимать решения и разбираться с возможными психотравмирующими ситуациями. В случае, если кошмары прекращаются после однократного сновидения, это считается нормой, так как мозг успешно справился с ними.
Однако, сомнолог подчеркнул, что при навязчивых кошмарах, в которых повторяется одна и та же ситуация, рекомендуется обратиться к специалистам для получения помощи, сообщает RT.
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