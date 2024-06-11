Серьёзная драка произошла между работниками скорой помощи и военкоматом. О произошедшем 11 июня информирует украинское интернет-издание "Страна".

Как сообщается, в городе на юге Украины в Северном Причерноморье к сотрудникам военкомата прибыли медики из учреждения скорой и неотложной медицинской помощи. Однако одесские врачи по каким-то причинам не смогли выйти из здания работников ТЦК.

На видеоролике, который был размещён в официальном Telegram-канале интернет-издания, видно, как несколько десятков работников, кто из больницы, кто из военкомата, столпились рядом с учреждением. Среди них оказались и гражданские люди в обычном одеянии, вооружённые битами. Изначально ничего не предвещало беды, и сотрудники просто спорили между собой. Спустя время они начали общение, переходящее в крик, после чего уже началась масштабная драка. Гражданские с битами и работники военкомата в один момент накинулись на врачей и начали дубасить их кто чем мог.

Рано утром водитель машины скорой помощи явился в украинский военкомат освежить сведения в документах. Когда он захотел уйти, сотрудники ТЦК не дали ему пройти. Мужчина начал восклицать им о проблемах с перепадами давления и вызвал медиков. Доктора зашли в военкомат для оказания первой помощи плохо себя чувствующему человеку. Однако, как и больного, их из территориального центра комплектования так же не отпустили.

Фото: Сергій Криниця (Haidamac) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)