Жители нескольких регионов России стали свидетелями яркого северного сияния вечером 3 марта. Ученые из лаборатории солнечной астрономии в Институте космических исследований РАН заранее предупредили о возможном явлении, вызванном магнитной бурей продолжительностью от 3 до 6 часов. Выброс плазмы, который должен был привести к сиянию, произошел еще в субботу вечером, но не вызвал заметных изменений в магнитосфере Земли.
Однако некоторые ученые высказывают опасения, что частое появление сияний в атмосфере, которые стаkи уже далеко не "полярные", а спускаются вниз к экватору до субтропиков, становятся кроваво красными, говорит о том, что в атмосфере планеты и ее защитном магнитном поле произошли серьезные изменения в с вязи с климатическим кризисом на Земле.
Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС
Это уже четвертый россиянин, совершивший полет на Международную космическую станцию на борту космического корабля Crew Dragon.
Зеленский обвинил Польшу в аморальном поведении
Президент Украины считает протестующих фермеров виноватыми в сложившей ситуации.
Растёт спрос на франшизы в сфере детского образования
Благодаря отсутствию новых политических потрясений рынок франчайзинга в целом стал более стабильным и предсказуемым, считают аналитики.
Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО
Программа « Время героев» это государственная программа, заключающееся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.