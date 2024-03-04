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Красочные полярные сияния увидели многие жители нашей страны
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:58

Красочные полярные сияния увидели многие жители нашей страны

Жители нескольких регионов России стали свидетелями яркого северного сияния вечером 3 марта. Ученые из лаборатории солнечной астрономии в Институте космических исследований РАН заранее предупредили о возможном явлении, вызванном магнитной бурей продолжительностью от 3 до 6 часов. Выброс плазмы, который должен был привести к сиянию, произошел еще в субботу вечером, но не вызвал заметных изменений в магнитосфере Земли.

Однако некоторые ученые высказывают опасения, что частое появление сияний в атмосфере, которые стаkи уже далеко не "полярные", а спускаются вниз к экватору до субтропиков, становятся кроваво красными, говорит о том, что в атмосфере планеты и ее защитном магнитном поле произошли серьезные изменения в с вязи с климатическим кризисом на Земле.

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