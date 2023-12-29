Издание Relevo, можно сказать, поймало за руку испанское антидопинговое агентство, которое попустительствовало своим спортсменам в период с 2017 по 2022 год. Как говорят авторы публикации, WADA также закрывало глаза на нарушения, помогая спортсменам выходить сухими из воды.

Лазейка нашлась в бюрократической схеме: ведомство использовало несколько методов, чтобы дисциплинарные взыскания не состоялись даже после положительного результата теста на запрещенные вещества.

Так, например, документы об открытии дела шли слишком медленно, чтобы сроки проверки были пропущены - для этого бумаги отправляли обычной почтой, а не электронной. В некоторых случаях расследование и вовсе не начиналось.