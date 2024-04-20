Сотрудники Минздрава Башкирии по-особенному отнеслись к празднованию Национального дня донора. Они коллективно пришли на Республиканскую станцию переливания крови, чтоб сдать свои ресурсы. Участие в этом приняли 17 человек, говорит глава ведомства Айрат Рахматуллин.

- Кто-то из них донор со стажем, а кто-то сделал это впервые в жизни, - сообщается в тексте.

Участие приняли в том числе и два министра: Роберт Иштуков и Алексей Можаев. Среди остальных - начальники и специалисты из разных отделов ведомства. В общей сложности только за 2023 год РСПК выполнили 72270 донаций, а количество доноров превысило 31 тысячу человек.