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Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

Башкирский Минздрав отметил Национальный день донора, коллективно сдав кровь

Сотрудники Минздрава Башкирии по-особенному отнеслись к празднованию Национального дня донора. Они коллективно пришли на Республиканскую станцию переливания крови, чтоб сдать свои ресурсы. Участие в этом приняли 17 человек, говорит глава ведомства Айрат Рахматуллин.

- Кто-то из них донор со стажем, а кто-то сделал это впервые в жизни, - сообщается в тексте.

Участие приняли в том числе и два министра: Роберт Иштуков и Алексей Можаев. Среди остальных - начальники и специалисты из разных отделов ведомства. В общей сложности только за 2023 год РСПК выполнили 72270 донаций, а количество доноров превысило 31 тысячу человек.

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