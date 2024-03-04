Никки Хейли, бывший постпред США в ООН, уверено выиграла праймериз в округе Колумбия. Газета The New York Times сообщила о ее победе с результатом 62,8% голосов, превосходя бывшего президента США Дональда Трампа, который получил всего 33,3%.

Согласно исследованию Pew Research Center, лишь 11% избирателей в округе являются республиканцами или их сторонниками. В 2016 году Трамп также проиграл в праймериз в этом округе, получив лишь 13,77%.

Хейли набрала более 50% голосов, поэтому она получила все 19 мандатов в столичном округе, что привело к тому, что у нее теперь 43 делегата, в то время как у Трампа их 247. Чтобы стать кандидатом от республиканцев, нужно набрать минимум 1125 мандатов, поэтому Хейли и Трамп продолжают бороться.

Трамп избегал округа Колумбия из-за его незначительного числа делегатов, называя его "болотом". А, говоря про Хейли, Трамп сказал, что у той "птичьи мозги". Между тем в США вцелом рейтинг Трампа намного превышает рейтинг Хейли: 76,7% против 15,1%, согласно статистики ABC News.