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Системные застройщики обратили внимание на строительство частных домов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:37

Системные застройщики обратили внимание на строительство частных домов

СМИ сообщают о росте строительства частных домов - этими проектами стали активнее интересоваться системные застройщики. За 2023 год рост предложений составил 46 процентов - такие результаты показали опросы.

По словам экспертов, такой рост вызван более понятным предложением для потребителя. Так, например, в Подмосковье в качестве лотов представили 10,5 тысяч полноценных домов, а в Ленинградской области - 2,1 тысяча домов. Одна из проблем, с которой сталкиваются застройщики - ограничения по специальным ставкам. В Подмосковье не действует сельская ипотека. К тому же в пригородах достаточно слабая инфраструктура.

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