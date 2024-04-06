СМИ сообщают о росте строительства частных домов - этими проектами стали активнее интересоваться системные застройщики. За 2023 год рост предложений составил 46 процентов - такие результаты показали опросы.
По словам экспертов, такой рост вызван более понятным предложением для потребителя. Так, например, в Подмосковье в качестве лотов представили 10,5 тысяч полноценных домов, а в Ленинградской области - 2,1 тысяча домов. Одна из проблем, с которой сталкиваются застройщики - ограничения по специальным ставкам. В Подмосковье не действует сельская ипотека. К тому же в пригородах достаточно слабая инфраструктура.
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