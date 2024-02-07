Россияне стали больше ценить загородную недвижимость, сообщают эксперты «Авито Недвижимости». Свои выводы они сделали основе исследований, подводящим итоги четвертого квартала 2023 года.

Средняя цифра подорожания на дачи и загородные дома составила 14 процентов. Однако при этом специалисты отмечают отсутствие высокого спроса на такие объекты. Интерес к дачам упал на 45 процентов, к таунхаусам - на 17 процентов, а на дома и коттеджи - на 21 процент. Наиболее дорогие объекты находятся в Дагестане и Московской области, больше повезло жителям Кировской области - там дома дешевле.