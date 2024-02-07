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В России дорожает загородное жилье
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:42

В России дорожает загородное жилье

Россияне стали больше ценить загородную недвижимость, сообщают эксперты «Авито Недвижимости». Свои выводы они сделали основе исследований, подводящим итоги четвертого квартала 2023 года.

Средняя цифра подорожания на дачи и загородные дома составила 14 процентов. Однако при этом специалисты отмечают отсутствие высокого спроса на такие объекты. Интерес к дачам упал на 45 процентов, к таунхаусам - на 17 процентов, а на дома и коттеджи - на 21 процент. Наиболее дорогие объекты находятся в Дагестане и Московской области, больше повезло жителям Кировской области - там дома дешевле.

- В большинстве регионов спрос и предложение сократились не только за три месяца, что можно объяснить сезонными моментами, но и год к году, говорят эксперты. - При этом цифры получились не столь драматичные: -8% для спроса и -1% для предложенияРоссияне стали больше ценить загородную недвижимость, сообщают эксперты «Авито Недвижимости». Свои выводы они сделали основе исследований, подводящим итоги четвертого квартала 2023 года.

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