Ход торгов на Московской бирже накануне, 21 декабря, показал ускорение снижения курса рубля. Только за день рубль потерял 1,5%. На этом фоне доллар стал стоить дороже и превысил 92 рубля за единицу, а стоимость евро стала выше 101 рубля.

Подобное происходило осенью 2023 года, в это время власти РФ предприняли все возможное, чтобы укрепить курс национальной валюты. Общими усилиями удалось снизить стоимость доллара до ставки ниже 88 рублей, но теперь все возвращается на круги своя. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, такая позиция доллара (выше 100 рублей) закрепится в 2024 году. Однако самые страшные перспективы - достижение планки в 200 рублей - малоожидаемы.