На Московской бирже курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже 91 рубля. По данным торгов, в 15:42 по московскому времени доллар торговался по 90,958 рубля, что на 64 копейки ниже предыдущих значений.

Курс евро к этому времени составил 98,341 рубля, снизившись на 35 копеек. Юань также ослаб на 7 копеек и достиг уровня 12,6 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 59,02 копейки, до 94,23 рубля.

По итогам торгов в пятницу курс доллара составил 91,6 рубля за доллар, что на 80 копеек ниже уровня закрытия предыдущей недели. В четверг доллар достиг недельного максимума в 93,75 рубля, однако не удержался на этой отметке и закрылся на уровне 92 рубля за доллар.

Фото:commons.wikimedia.org/Milad Mosapoor(Creative Commons CC0 License)