Всемирный банк опубликовал статистику, из которой следует, что самым крупным должником перед Россией стала Белоруссия. Кроме того, у страны достаточно большой отрыв от коллег-государств по долгам.
На данный момент Белоруссия должна РФ 8,24 миллиарда долларов. На втором месте стоит Бангладеш с суммой 5,86 миллиардов, третье место занимает Индия с долгом в 3,75 миллиардов долларов.
Еще в конце 2022 года общий долг иностранных государств перед Россией составил 28,9 миллиардов долларов, а за 2023 год эта сумма увеличилась на 2,3 миллиарда. Внешний долг России за 2022 год вырос только перед Индией и достиг уровня 777 миллионов долларов.
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