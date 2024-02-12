Почти 7 тыс. жалоб поступило в 2023 году от граждан на действия коллекторов, которые были доказаны в суде, — сообщает ФССП. То есть почти каждая пятая жалоба россиян на взыскателей долгов от банков и микрофинансовых организаций (МФО) была обоснована из-за допущенных нарушений последних, пишет РБК.

Агентство напоминает, что закон "О взыскании" (230-ФЗ), и коллекторские агентства, и кредиторы (банки и МФО) обязаны соблюдать. Сейчас стало проще пожаловаться на коллекторов и банки, которые превышают свои полномочия, "выбивая" долги из бывших клиентов, в часности это можно сделать через Госуслуги.





