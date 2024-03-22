Ученые обнаружили, что собаки обладают гораздо более обширным словарным запасом, чем предполагалось ранее

Используя метод неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), ученые измерили активность мозга собак в ответ на слова, которые их владельцы называли в контексте игрушек.
Эксперимент показал, что собачий мозг отличает правильные и неправильные объекты, проявляя разную активность в зависимости от степени знакомства с данным словом. Также было отмечено, что активность мозга собак выше при упоминании слов, которые питомцы знают лучше.
Выводы исследования указывают на то, что собаки обладают гораздо более широким пониманием слов, чем они демонстрируют, что может подтолкнуть к пересмотру существующих представлений об их языковых способностях. Данное открытие также побудило ученых рассмотреть возможность проведения аналогичных исследований с другими видами млекопитающих и выяснить причины, по которым животные могут скрывать свои знания о значении слов, сообщает Planet Today.
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