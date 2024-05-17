Москва предупреждает США, Великобританию и Бельгию, а также контролируемый ими Киев о том, что они "играют с огнем".
Москва не останется равнодушной к посягательствам на свою территорию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы.
Мария Захарова заявила, что предостерегает коллективный Запад и дает понять, что Россия не оставит подобные действия без внимания.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
В НАТО назвали РФ "долгосрочной опасностью"
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Ульянов: Запад отвлекает от себя внимание в украинской трагедии
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Синоптик Ильин: в Москве на следующей недели ожидаются весеннее тепло и дожди
Синоптик Александр Ильин прогнозирует теплую весеннюю погоду в Москве на следующей неделе с возможными кратковременными дождями. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне 20 градусов.
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