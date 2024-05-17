Москва предупреждает США, Великобританию и Бельгию, а также контролируемый ими Киев о том, что они "играют с огнем".



Москва не останется равнодушной к посягательствам на свою территорию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы.



Мария Захарова заявила, что предостерегает коллективный Запад и дает понять, что Россия не оставит подобные действия без внимания.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)