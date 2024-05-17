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Россия ответит на посягательства Киева на свою территорию
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:17

Россия ответит на посягательства Киева на свою территорию

Москва предупреждает США, Великобританию и Бельгию, а также контролируемый ими Киев о том, что они "играют с огнем".

Москва не останется равнодушной к посягательствам на свою территорию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя украинские атаки на российские регионы.

Мария Захарова заявила, что предостерегает коллективный Запад и дает понять, что Россия не оставит подобные действия без внимания.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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