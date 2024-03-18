Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом

Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста. Она отправила образец в компанию DNA My Dog и была шокирована результатом.

Анализ утверждал, что 40% ее генетики связано с аляскинским маламутом, 35% — с шарпеем, и 25% — с лабрадором. Лаборатория отказалась комментировать результат.

Хагер также проверила другие организации. Orivet сообщили, что не смогли определить породу, а Wisdom Panel заявили, что образец не содержал достаточного количества ДНК для точного анализа.

Этот случай стал известен после задержания в США Артура Шубарта, обвиненного в нелегальном разведении гибридов овец и архаров, сообщает Газета.Ру.