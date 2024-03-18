Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 91,87
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 99,9718
Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:17

Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом

Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста. Она отправила образец в компанию DNA My Dog и была шокирована результатом.

Анализ утверждал, что 40% ее генетики связано с аляскинским маламутом, 35% — с шарпеем, и 25% — с лабрадором. Лаборатория отказалась комментировать результат.

Хагер также проверила другие организации. Orivet сообщили, что не смогли определить породу, а Wisdom Panel заявили, что образец не содержал достаточного количества ДНК для точного анализа.

Этот случай стал известен после задержания в США Артура Шубарта, обвиненного в нелегальном разведении гибридов овец и архаров, сообщает Газета.Ру.

Мир

Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома

Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома

Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro.

Читать полностью
Обновление прошивки 11.50 для PS4: Sony продолжает поддерживать свою консоль

Обновление прошивки 11.50 для PS4: Sony продолжает поддерживать свою консоль

Sony приятно удивила владельцев PS4, выпустив долгожданное обновление прошивки 11.50.

Читать полностью

Общество

Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион

Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза.

Читать полностью
Игру

Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала

Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).

Читать полностью

Новости