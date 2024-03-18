Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом

Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста. Она отправила образец в компанию DNA My Dog и была шокирована результатом.
Анализ утверждал, что 40% ее генетики связано с аляскинским маламутом, 35% — с шарпеем, и 25% — с лабрадором. Лаборатория отказалась комментировать результат.
Хагер также проверила другие организации. Orivet сообщили, что не смогли определить породу, а Wisdom Panel заявили, что образец не содержал достаточного количества ДНК для точного анализа.
Этот случай стал известен после задержания в США Артура Шубарта, обвиненного в нелегальном разведении гибридов овец и архаров, сообщает Газета.Ру.
Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома
Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro.
Обновление прошивки 11.50 для PS4: Sony продолжает поддерживать свою консоль
Sony приятно удивила владельцев PS4, выпустив долгожданное обновление прошивки 11.50.
Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза.
Игру "Among Us" экранизируют в формате мультсериала
Популярная мобильная игра "Among Us" получит анимационную адаптацию. По игре снимут мультипликационный сериал, где главные роли озвучат две звезды Элайджа Вуд (Властелин колец, Город грехов), Эшли Джонсон (The last of us).