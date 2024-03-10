Эксперты разъяснили, с чем связана склонность лабрадоров к полноте

Биологи из Британии провели исследование, в результате которого было установлено, что у 25% лабрадоров наблюдается избыток веса и другие патологии из-за генетической мутации. Эксперты из Кембриджского университета проанализировали геномы 87 лабрадоров и обнаружили, что мутация в гене POMC, ответственном за чувство голода и метаболизм, является причиной обостренного чувства голода у собак этой породы. Мутация также вызывает нарушения в сигнальных молекулах мозга, что приводит к усилению чувства голода и ожирению.

Данное исследование имеет значительное значение для контроля пищевого поведения лабрадоров, чтобы предотвратить их переедание и избыточный вес, который может негативно сказаться на здоровье суставов. Кроме того, оно выявило, что золотистые ретриверы более уязвимы к данной мутации, встречающейся у 66% особей этой породы, сообщает Planet Today.