Ученые из США провели исследование старения собак

Исследование ученых из Калифорнийского университета выявило, что собаки стареют быстрее людей, особенно в первый год жизни, что подтверждается молекулярными изменениями в ДНК, такими как накопление метильных групп.
На основе этой информации была предложена формула для оценки "человеческого" возраста собаки, но требуется дальнейшая работа для разработки универсального метода учета различий в породах, размерах и поле собак. Понимание этих процессов имеет важное значение для ветеринарной медицины и заботы о домашних животных, сообщает Правда.Ру.
Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие
Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина.
Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами.
Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином
Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".