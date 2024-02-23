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Ученые из США провели исследование старения собак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:24

Ученые из США провели исследование старения собак

Исследование ученых из Калифорнийского университета выявило, что собаки стареют быстрее людей, особенно в первый год жизни, что подтверждается молекулярными изменениями в ДНК, такими как накопление метильных групп.

На основе этой информации была предложена формула для оценки "человеческого" возраста собаки, но требуется дальнейшая работа для разработки универсального метода учета различий в породах, размерах и поле собак. Понимание этих процессов имеет важное значение для ветеринарной медицины и заботы о домашних животных, сообщает Правда.Ру.

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