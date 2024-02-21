Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 92,4387
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.02.2024 : 99,8968
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 17:49

Владельцы крупного пса выплатят хозяйке чихуахуа 100 тысяч по решению суда

В январе 2023 года в городе Волгоград пёс бойцовской породы загрыз чихуахуа.

В январе прошлого года бойцовский пёс загрыз насмерть чихуахуа. Женщина подала в суд на хозяев пса. Она заявила, что те нарушил правила содержания домашних животных. Ворошиловский районный суд Волгограда принял решение в пользу пострадавшей стороны.

Во время выгула пёс, действительно, находился без соответствующего намордника и поводка. Владельцы "бойца" выплатили 80 тысяч рублей за саму собаку и плюс 20 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб.

Мир

Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака

Американские ученые обнаружили связь между употреблением красного вина и риском развития рака

Практика показала, что многие люди регулярно употребляют вино, считая его полезным. Однако последние исследования подтверждают негативное воздействие вина на сердечно-сосудистую систему.

Читать полностью
Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring

Dacia представила новое поколение своего наиболее доступного электрокара в Европе, Dacia Spring

Новая модель представляет собой глубоко модернизированную версию предшественника, с более взрослым внешним видом, усиленным стилем марки и акцентом на молодежные детали.

Читать полностью

Общество

МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

МЭР предлагает внести изменения в правила заселения в гостиницы

Согласно предложению, граждане смогут заселяться по военному билету, водительским правам и заграничному паспорту. Кроме того, введено нововведение: разрешается заселяться без предъявления документов при предоставлении их в электронном виде через портал госуслуг.

Читать полностью
Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона

Эксперт Шутов представил три ключевые рекомендации по действиям при потере смартфона

Василий Шутов, эксперт по защите информации, подчеркивает, что такая потеря может привести к серьезным последствиям, учитывая количество личной информации, хранимой в устройствах.

Читать полностью

Новости