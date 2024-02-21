Владельцы крупного пса выплатят хозяйке чихуахуа 100 тысяч по решению суда

В январе 2023 года в городе Волгоград пёс бойцовской породы загрыз чихуахуа.
В январе прошлого года бойцовский пёс загрыз насмерть чихуахуа. Женщина подала в суд на хозяев пса. Она заявила, что те нарушил правила содержания домашних животных. Ворошиловский районный суд Волгограда принял решение в пользу пострадавшей стороны.
Во время выгула пёс, действительно, находился без соответствующего намордника и поводка. Владельцы "бойца" выплатили 80 тысяч рублей за саму собаку и плюс 20 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб.
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