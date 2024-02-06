Зоологи из Ливерпуля выделили самую долгоживущую породу собак

Исследование, проведенное зоологами из Ливерпуля, выявило, что ланкаширский хилер — самая долгоживущая порода собак, которая преодолевает порог в 15 лет и 4 месяца в 50% случаев. Тибетский спаниель оказался на втором месте, половина собак этой породы достигает возраста в 15 лет и 2 месяца. В то же время сиба-ину и континентальный той-спаниель доживают до 14 лет и 6 месяцев, и 14 с половиной лет соответственно.

Более половины бордер-терьеров, лейкленд-терьеров, шипперков, левреток и миниатюрных такс достигают порога в 14 лет. Исследование также выявило, что собаки с плоскими мордами живут короче, в среднем на полтора года, чем собаки с обычными черепами.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни собак, включают породу, размер тела, форму морды и пол. Это первое исследование, которое сопоставило эти элементы с историей эволюции собак.

Для исследования были проанализированы данные 584 734 собак, включая 284 734 умерших животных, сообщает News.Ru.