Биологи из Калифорнийского университета выделили наиболее подверженных раку собак

Биологи-эволюционисты из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование, направленное на выявление наиболее подверженных раку пород собак. Проанализировав 85 пород, они опровергли распространенную теорию о том, что крупные породы находятся в группе риска по онкологии. Вместо этого выявлено, что собаки средних размеров (весом от 29 до 42 кг) чаще страдают от рака.

Среди пород, таких как гладкошерстные ретриверы, бернские зенненхунды и вест-хайленд-уайт-терьеры, риск онкологических заболеваний оказался на 50% выше ожидаемого. Например, гладкошерстные ретриверы чаще подвергаются саркоме — редкому раку, поражающему кости и мягкие ткани. У терьеров, особенно шотландских, выявлена высокая заболеваемость раком мочевого пузыря.

Смертность от рака у самых маленьких пород, таких как чихуахуа, карликовый померанский шпиц и пекинес, не превышала 10%. Самые крупные породы (весом более 60 кг) редко страдали от рака, однако это объясняется тем, что они чаще умирали от других причин до преклонных лет, когда онкологические заболевания чаще развиваются.

Исследователи также не выявили связи между инбриндингом и увеличенным риском рака, но отметили, что близкородственное скрещивание негативно влияло на здоровье потомства и сокращало срок его жизни, сообщает МИР24.