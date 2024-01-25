Американские исследователи разработали мобильное приложение, способное обнаруживать бешеных собак

Технология, описанная в научном журнале Scientific Reports (SciRep), была успешно протестирована в ветеринарных клиниках в Танзании. Приложение продемонстрировало высокую эффективность, распознавая собак, не привитых от бешенства, с точностью 98,9%.

Главный автор исследования, доцент Феликс Ланкестер, подчеркнул важность массовой вакцинации собак, так как домашние собаки являются основным источником человеческого бешенства. Ежегодно болезнь вызывает около 60 тыс. летальных случаев, преимущественно в Азии и Африке, где инфекция передается через укусы собак. Ученые утверждают, что для успешного преодоления бешенства необходимо вакцинировать не менее 40% животных в регионе, сообщает Газета.Ру.