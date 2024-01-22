Ученые выявили, почему собаки виляют хвостом

Научное исследование, проведенное коллективом ученых, включая Сильвию Леонетти, Тейлора Херша и Андреа Равиньяни, выявило разнообразие причин, по которым собаки виляют хвостом. Отчет предоставлен научным обозревателем Николаем Гринько, который указал, что виляние хвостом может быть вызвано не только положительными эмоциями, но также напряжением и непривычной обстановкой.
Ученые выделили вариации этого жеста: собаки могут сдвигать хвост вправо и влево, где первая вариация свидетельствует о положительных эмоциях, а вторая может указывать на напряжение.
Исследование также выявило, что виляние хвостом может служить сигналом "дай" по отношению к еде или игрушкам, а также происходит в ответ на различные стимулы, как социальные, так и несоциальные. В частности, собаки чаще виляют хвостами в присутствии своих хозяев, что свидетельствует о положительных эмоциях и сильном возбуждении, сообщает Газета.Ру.
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