Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже. Она подчеркнула необходимость своевременного обращения к специалисту при подозрениях на гормональные сбои.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева дополнила рекомендации Сакеян, предоставив советы по поддержанию здоровья щитовидной железы, включая правильное питание с участием йода и селена, управление стрессом, поддержание здорового веса, регулярные обследования, избегание курения и умеренное употребление алкоголя, физическую активность и внимательное наблюдение за симптомами возможных заболеваний, сообщает МедикФорум.