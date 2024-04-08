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Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:05

Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже. Она подчеркнула необходимость своевременного обращения к специалисту при подозрениях на гормональные сбои.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева дополнила рекомендации Сакеян, предоставив советы по поддержанию здоровья щитовидной железы, включая правильное питание с участием йода и селена, управление стрессом, поддержание здорового веса, регулярные обследования, избегание курения и умеренное употребление алкоголя, физическую активность и внимательное наблюдение за симптомами возможных заболеваний, сообщает МедикФорум.

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