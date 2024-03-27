Ученые из ЕС выяснили, что информация о побочных эффектах усиливает эффект ноцебо

Исследование, проведенное учеными из Европейского союза, выявило, что страх перед потенциальными побочными эффектами лечения, известный как эффект ноцебо, может значительно усиливать эти самые эффекты. Ученые подчеркнули, что две трети осложнений после вакцинации против COVID-19 оказались психосоматическими.
Неврологи подтверждают, что предупреждения о рисках могут вызывать реальные физические симптомы у некоторых людей, усиливая их беспокойство и неуверенность. Исследователи также отмечают, что эффект ноцебо чаще проявляется у женщин, особенно у тех, кто страдает тревожными расстройствами, и может быть усилен негативным опытом и информацией, которую они воспринимают из СМИ и социальных сетей, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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