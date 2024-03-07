Прокуратура Москвы не выявила законных нарушений в решении вести аудиозапись на приеме врачей

Ответ прокурора Дениса Попова на запрос депутата Госдумы Ирины Филатовой подтвердил, что департамент здравоохранения Москвы имел право принять подобное решение и внес необходимые коррективы в документ, чтобы обеспечить защиту прав пациентов и соблюдение врачебной тайны.
Несмотря на общественный резонанс, вызванный нововведением, прокуратура пришла к выводу, что приказ был принят в рамках предоставленных полномочий и в интересах обеспечения качественной медицинской помощи гражданам.
Врачи и пациенты относятся к этому решению по-разному, некоторые высказывают опасения по поводу возможного нарушения врачебной тайны и административного давления на врачей, другие видят в этом дополнительную защиту и возможность улучшить качество приема.
Опрос среди медиков показал, что большинство выражают несогласие с идеей ведения записей на приемах, и значительная часть готова уйти с работы из-за этого. В целом, столичная инициатива вести записи бесед врачей с пациентами воспринимается отрицательно медицинским сообществом по всей стране, сообщает Российская Газета.
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