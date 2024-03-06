Стало известно, что пациентов будут активно приглашать пройти диспансеризацию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о новом требовании к первичному звену здравоохранения, согласно которому медицинские организации должны активно приглашать на диспансеризацию граждан, не обследовавшихся более двух лет. Это включает приглашение пациентов с хроническими заболеваниями на прием, информационная система подсказывает врачам, кого необходимо пригласить.

Мурашко подчеркнул важность мягкого контроля за работой клинических подразделений и повышение внимания к пациентам в учреждениях здравоохранения, сообщает ТАСС.