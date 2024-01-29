Врачи из Твери спасли 54-летнюю пациентку с дыхательной недостаточностью

Тверские врачи клиники № 6 успешно спасли 54-летнюю пациентку с дыхательной недостаточностью, вызванной оторвавшимся тромбом в легочной артерии. Женщина с ожирением весом более 120 килограммов была доставлена в реанимацию с критическим состоянием, проявляющимся синюшностью кожи и низкой сатурацией кислорода. Медики оперативно перевели пациентку на искусственную вентиляцию легких и медикаментозную кому.
Выявлено было, что тромб блокировал артерию, питающую легкие, создавая высокие риски из-за избыточного веса и тяжелой дыхательной недостаточности. Несмотря на сложность ситуации, врачи успешно применили тромболитическую терапию. После многодневной интенсивной работы медицинского персонала состояние пациентки постепенно улучшалось.
Однако, из-за тромбоэмболии, у пациентки возникло омертвение участка легочной ткани. Прошли пункции и многочисленные исследования, и она провела более месяца на искусственной вентиляции легких. Благодаря постоянным занятиям и уходу, состояние пациентки постепенно улучшилось, и она успешно перешла на нормальное дыхание. Врачи поделились радостью от успешного исхода, отмечая возможность пациентки даже петь после удаления трубки и отключения искусственной вентиляции легких, сообщает Российская Газета.
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