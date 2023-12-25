Четверть российских врачей намерены уйти из медицины из-за переработок

Четверть российских врачей (26%) намерены уйти из медицины из-за переработок, причем 16% из них — молодые специалисты. Основные причины переработок — стремление увеличить доход и нехватка персонала. Терапевты и анестезиологи-реаниматологи составляют основную долю тех, кто готов уволиться. 33% врачей и 37% младшего медперсонала заявили, что в их учреждениях 75% коллег работают сверхурочно.
Опрос проведенный сервисом "Актион медицина" с участием 2213 врачей из 1,8 миллиона вызывает сомнения в своей объективности. Минздрав РФ утверждает, что проблема обусловлена нехваткой кадров, и предлагает решать ее дополнительными выплатами и социальной поддержкой.
Bacardi прогнозирует возвращение популярности виски с колой в 2024 году на мировом уровне
Опросы компании показывают, что одна пятая часть респондентов предпочитает классическое сочетание виски с колой, особенно в Индии, Сингапуре и Южной Африке.
Сиквел "Аквамена" начал свой кинопрокат вдвое хуже по сравнению с первой частью
Режиссером вновь является Джеймс Ван, а главную роль исполняет Джейсон Момоа. На предпремьерных просмотрах в четверг фильм собрал всего $4,5 млн в 3 040 кинотеатрах, что существенно меньше, чем $9 млн, собранные оригинальным "Акваменом".
В Правительстве РФ приняли меры по увеличению доступности медицинской помощи для граждан
В результате принятых мер Правительства Российской Федерации согласно постановлению "О модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации", начиная с 2024 года ожидается значительное улучшение доступности медицинской помощи в стране.
Московский холдинг выпустил более 4,5 миллионов сладких подарочных наборов к Новому году
Продукция таких известных компаний, как 'Рот Фронт', 'Красный Октябрь' и 'Бабаевский', уже доступна в магазинах по всей России. На данный момент в столице действует около 100 кондитерских предприятий, обеспечивающих более 19 тысяч рабочих мест.