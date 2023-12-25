Четверть российских врачей намерены уйти из медицины из-за переработок

Четверть российских врачей (26%) намерены уйти из медицины из-за переработок, причем 16% из них — молодые специалисты. Основные причины переработок — стремление увеличить доход и нехватка персонала. Терапевты и анестезиологи-реаниматологи составляют основную долю тех, кто готов уволиться. 33% врачей и 37% младшего медперсонала заявили, что в их учреждениях 75% коллег работают сверхурочно.

Опрос проведенный сервисом "Актион медицина" с участием 2213 врачей из 1,8 миллиона вызывает сомнения в своей объективности. Минздрав РФ утверждает, что проблема обусловлена нехваткой кадров, и предлагает решать ее дополнительными выплатами и социальной поддержкой.