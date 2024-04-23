Врач из Самары стала жертвой мошеннической схемы, начавшейся месяц назад. Под видом сотрудников банка и даже ФСБ злоумышленники убедили жертву перевести деньги на "безопасный" счет, якобы предотвращая хищение.
Этот случай стал частью других подобных инцидентов, включая случаи из Воронежа и Перми, где врачи стали жертвами мошенников, потеряв более 8,5 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно, а также ценные предметы. Схема, кажется, продолжает угрожать сотрудникам медицинских учреждений по всей стране, сообщает Medrussia.Org.
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