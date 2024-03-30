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Врач Павличенко сообщил, когда обычно диагностируют биполярное расстройство
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:43

Врач Павличенко сообщил, когда обычно диагностируют биполярное расстройство

Врач-психиатр Алексей Павличенко отмечает, что биполярное аффективное расстройство (БАР) обычно проявляется в возрасте 20-25 лет, хотя его диагностика у детей и подростков может быть сложной из-за смешения с другими поведенческими нарушениями. Факторы риска включают наследственность, употребление наркотиков и наличие других психических заболеваний.

Павличенко подчеркивает роль наследственности и употребления наркотиков, особенно в подростковом возрасте, в развитии БАР. Указывается также, что психические заболевания, такие как СДВГ и депрессия, увеличивают риск заболевания БАР.

Врач также отмечает, что стрессовые события могут сыграть роль, но только дополнительную, не являясь основным фактором. Он рекомендует родственникам пациентов с БАР следить за их режимом дня, избегать употребления наркотиков и помогать им управлять стрессом.

Наконец, Павличенко призывает к обучению пациентов и их близких распознавать признаки болезни, чтобы своевременно обратиться к специалисту и предотвратить возможные рецидивы, сообщает РИА Новости.

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