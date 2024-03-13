Врач Мясников подчеркнул важность обращения к врачу при определённом симптоме

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил население о необходимости немедленной консультации у врача при появлении черного стула или крови в нём, так как это может быть сигналом о возможных онкологических заболеваниях.
Однако он также отметил, что изменение цвета кала может быть связано с употреблением определённых продуктов или препаратов, таких как свекла или активированный уголь, сообщает Общественная Служба Новостей.
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