Терапевт Мясников предупреждает о потенциальной угрозе бессимптомной гонореи

Александр Мясников, известный врач и телеведущий, поделился в своем личном Telegram-канале информацией о гонорее, отмечая, что это заболевание часто протекает без симптомов. Он выразил обеспокоенность возможными последствиями для пациентов, подчеркнув, что даже при отсутствии явных признаков гонореи мужчины и женщины могут испытывать боль при мочеиспускании.

Мясников подчеркнул, что гонорея является серьезной проблемой, указав на высокое число случаев в США и России. Он предупредил о потенциальной бесплодности у мужчин и женщин, если заболевание не будет своевременно вылечено. Врач подчеркнул, что на ранних стадиях гонорея успешно лечится антибиотиками, призывая к обращению за медицинской помощью, сообщает МедЗдрав.Инфо.