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Врач Сураева подчеркивает важность осознанного подхода к процедурам, таким как рентген и КТ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:00

Врач Сураева подчеркивает важность осознанного подхода к процедурам, таким как рентген и КТ

Врач Юлия Сураева, заведующая отделением рентгендиагностики НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, отмечает, что обеспокоенность облучением распространена, но проведение этих тестов следует ограничивать только медицинскими показаниями.

Основываясь на нормативных правовых актах, рекомендуется соблюдать общую эффективную дозу облучения, не превышая 0,5 мЗв в год. Однако конкретная доза может изменяться в зависимости от оборудования и индивидуальных характеристик пациента.

Сураева подчеркивает, что диагностические процедуры, включая маммографию и флюорографию/рентгенографию легких у женщин старше 40 лет, следует проводить только по медицинским показаниям или в рамках регулярного медицинского осмотра. Если медицинский работник не рекомендует проведение исследования, его не следует проходить.

В случае онкологических заболеваний, необходимо тщательно взвешивать пользу и риск каждой процедуры. Количество диагностических исследований определяется лечащим врачом в каждом конкретном клиническом случае, с учетом потенциальной выгоды для пациента. В сложных ситуациях, таких как подозрение на рак, проводится столько КТ, сколько необходимо для эффективной диагностики и планирования лечения, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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