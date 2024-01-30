Диетолог Джонсон-Рейнольдс предостерегает от употребления некоторых "здоровых" продуктов

Диетолог Лорен Джонсон-Рейнольдс выделяет негативное воздействие протеиновых батончиков, содержащих множество подсластителей, на здоровье кишечника и рекомендует заменить их орехами или темным шоколадом. Фруктовые смузи, несмотря на свою диетическую репутацию, также оказывают негативное воздействие, вызывая энергетический спад и чувство голода. Джонсон-Рейнольдс советует употреблять их после основных приемов пищи.
Она призывает сохранять умеренное потребление сливочного масла, отказываясь от диетических вариантов. При правильном питании сливочное масло может быть источником витаминов А и Е, полезных для кожи и сердца. Диетолог также предупреждает об опасности диетических газированных напитков, подчеркивая, что искусственные подсластители в них могут вызывать аллергии и нарушать микробиом кишечника, сообщает В Татарстане.
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