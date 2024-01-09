Врач Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость"

Врач-терапевт и кардиолог клиники "Мой медицинский центр" Дарья Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость", подчеркнув, что по данным научного сообщества такого диагноза нет в Международной классификации болезней. Она отметила отсутствие научных исследований, подтверждающих данную теорию.
Эксперт пояснила, что при резкой смене погодных условий могут возникать негативные симптомы, обусловленные нарушением адаптации нервной системы к изменениям окружающей среды. Однако эти симптомы считаются субъективными и связаны с восприятием человека.
Для тех, кто сталкивается с негативными проявлениями при изменении погоды, врач предложила нефармакологические методы, такие как растирание тела сухой щеткой, ополаскивание ног холодной и горячей водой, контрастный душ, утренняя зарядка на свежем воздухе, а также подчеркнула важность нормализации сна, правильного питания, отказа от курения и психостимулирующих препаратов, сообщает Вечерняя Москва.
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