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Врач Умнов подчеркнул положительное воздействие банных процедур на здоровье человека
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:36

Врач Умнов подчеркнул положительное воздействие банных процедур на здоровье человека

Врач Умнов подчеркнул положительное воздействие банных процедур на иммунитет и сердечно-сосудистую систему, предупреждая, что важно соблюдать меру. Посещение бани сравнимо с умеренной кардионагрузкой, что может снизить риски инфаркта.

Температурные воздействия улучшают кровоснабжение тканей и способствуют насыщению кислородом. Он также отметил положительное воздействие на вывод токсинов, снятие стресса и улучшение кровоснабжения кожи.

Однако врач предупредил о вреде употребления алкоголя в бане, подчеркнув, что это увеличивает риск инфарктов и разрыва сосудов. Рекомендовано воздерживаться от посещения бани при болезни с высокой температурой, а также для людей с диабетом, онкологическими заболеваниями в активной стадии и склонностью к гипертонии.

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