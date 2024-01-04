Врач Умнов подчеркнул положительное воздействие банных процедур на здоровье человека

Врач Умнов подчеркнул положительное воздействие банных процедур на иммунитет и сердечно-сосудистую систему, предупреждая, что важно соблюдать меру. Посещение бани сравнимо с умеренной кардионагрузкой, что может снизить риски инфаркта.

Температурные воздействия улучшают кровоснабжение тканей и способствуют насыщению кислородом. Он также отметил положительное воздействие на вывод токсинов, снятие стресса и улучшение кровоснабжения кожи.

Однако врач предупредил о вреде употребления алкоголя в бане, подчеркнув, что это увеличивает риск инфарктов и разрыва сосудов. Рекомендовано воздерживаться от посещения бани при болезни с высокой температурой, а также для людей с диабетом, онкологическими заболеваниями в активной стадии и склонностью к гипертонии.