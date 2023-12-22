Врач-диетолог Залетова рекомендует заменить шампанское на Новый год

Врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует заменить шампанское или игристое вино на Новый год в случае проблем с поджелудочной железой. Она отмечает, что холодный газированный алкоголь, такой как шампанское, может вызывать спазмы протоков пищеварительных желез, что ухудшает отток желчи и поджелудочного сока. Это особенно актуально для людей с заболеваниями поджелудочной железы или желчного пузыря.
Доктор Залетова рекомендует отказаться от игристых напитков и предпочесть вино или крепкий алкоголь. Она подчеркивает важность выбора неокрашенных напитков и сухих сортов вин. Также врач предостерегает от смешивания алкоголя с газировками или соками.
Чтобы избежать негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя, Залетова советует не менять алкогольные напитки в течение вечера и отдавать предпочтение одному виду напитка. Эти рекомендации направлены на поддержание здоровья поджелудочной железы и предотвращение возможных проблем в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости.
Исследование британских диетологов обнаружило пользу лишних килограммов для здоровья людей старше 65 лет
По результатам исследования выяснилось, что дополнительные жировые запасы способствуют укреплению костей и повышению иммунитета у данной возрастной группы. С возрастом замедляется метаболизм, ослабевает костный материал, а также возрастные изменения, такие как климакс, могут влиять на организм.
Страной года по мнению журнала "The Economist" признана Греция
Этот титул был вручен стране за успешное преодоление экономического кризиса. Десять лет назад Греция оказалась в страшном долговом кризисе и стала объектом насмешек на Уолл-стрит. Экономика страны замедлила свой рост, а в политической сфере наблюдался рост экстремистских партий как правого, так и левого толка.
Кардиолог Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья
Кардиолог Анна Кореневич объяснила, что даже при отказе от вредной пищи люди могут сталкиваться с ухудшением здоровья, вплоть до внезапной смерти. Причиной этого является высокий уровень стресса, который может привести к сердечно-сосудистой катастрофе.
Ученые: потеря даже одного часа ночного сна может спровоцировать ощущение несчастья
Исследование, опубликованное в Psychological Bulletin, проведенное учеными из университета Восточной Англии, выявило, что уменьшение продолжительности ночного сна может негативно сказываться на настроении человека, вызывая ощущение несчастья.