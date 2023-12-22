Врач-диетолог Залетова рекомендует заменить шампанское на Новый год

Врач-диетолог Татьяна Залетова рекомендует заменить шампанское или игристое вино на Новый год в случае проблем с поджелудочной железой. Она отмечает, что холодный газированный алкоголь, такой как шампанское, может вызывать спазмы протоков пищеварительных желез, что ухудшает отток желчи и поджелудочного сока. Это особенно актуально для людей с заболеваниями поджелудочной железы или желчного пузыря.

Доктор Залетова рекомендует отказаться от игристых напитков и предпочесть вино или крепкий алкоголь. Она подчеркивает важность выбора неокрашенных напитков и сухих сортов вин. Также врач предостерегает от смешивания алкоголя с газировками или соками.

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с употреблением алкоголя, Залетова советует не менять алкогольные напитки в течение вечера и отдавать предпочтение одному виду напитка. Эти рекомендации направлены на поддержание здоровья поджелудочной железы и предотвращение возможных проблем в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости.