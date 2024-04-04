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В ДНР в 2024 году проведут ремонты инженерных сетей на 11,5 млрд рублей
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:37

В ДНР в 2024 году проведут ремонты инженерных сетей на 11,5 млрд рублей

Коммунальное хозяйство в ДНР в текущем году будет активно ремонтироваться. Так, более 11,5 млрд руб. будет использовано для работ по ремонту теплосетей, систем водоснабжения, а также канализации, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В 2024 году в ДНР предусмотрен значительный объем восстановительных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и для улучшения ситуации в сферах водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения предусмотрено финансирование, суммы действительно большие, - 11,5 млрд рублей", - сказал Пушилин.

На теплоснабжение пойдет 8 млрд рублей. На эти деньги предстоит сделать капремонт более 48 км сетей и 10-ти котельных, где будет сделана замена 73-х котлов и 13-ти насосов.



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