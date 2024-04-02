Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным.
"Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость… То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии… Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех", — сказал Владимир Путин.
Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры. Также он сообщил, что для фильма "Преступление без наказания" будут отобраны молодые актеры.
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На повестке было международное взаимодействие двух стран в вопросах безопасности.
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