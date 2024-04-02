Сербский режиссёр, актёр и сценарист Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным.

"Я хочу вас поблагодарить за вашу личную историческую справедливость… То, что сейчас на Украине происходит, — это борьба для нас. Мы, кто видел, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии… Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех", — сказал Владимир Путин.

Ранее Кустурица заявил, что хочет стать частью русской культуры. Также он сообщил, что для фильма "Преступление без наказания" будут отобраны молодые актеры.