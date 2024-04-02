Более 3,2 млн жителей новых регионов получили паспорта России, сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
"В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации", — сказал президент.
Президент попросил сотрудников МВД "с душой подходить каждой семье", делая свою работу крайне внимательно и аккуратно.
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