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Более 3,2 млн жителей новых регионов получили паспорта России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:59

Более 3,2 млн жителей новых регионов получили паспорта России

Более 3,2 млн жителей новых регионов получили паспорта России, сообщил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

"В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации", — сказал президент.

Президент попросил сотрудников МВД "с душой подходить каждой семье", делая свою работу крайне внимательно и аккуратно.

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