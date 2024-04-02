Бои российских вооруженных сил против ВСУ за город Часов Яр, который является важным хабом для украинской армии, могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщает Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики.

Некоторые стратегические укрепления в окрестностях этого города уже были взяты ранее под контроль Минобороны России.

"Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр", — сказал Кимаковский ТАСС.