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Бои за город Часов Яр могут начаться в ближайшее время
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:30

Бои за город Часов Яр могут начаться в ближайшее время

Бои российских вооруженных сил против ВСУ за город Часов Яр, который является важным хабом для украинской армии, могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщает Игорь Кимаковский, советник главы Донецкой Народной Республики.

Некоторые стратегические укрепления в окрестностях этого города уже были взяты ранее под контроль Минобороны России.

"Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр", — сказал Кимаковский ТАСС.

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